Tym zdjęciem obwieszczono śmierć królowej. Ma ciekawą historię

Jane Bown wspominała sesję z Elżbietą II w wywiadzie, którego udzieliła "The Independent" w 2014 r. Mówiła w nim, że "podobało mi się to ujęcie królowej, uśmiechającej się delikatnie w reakcji na to, jak jej lady-in-waiting weszła do pokoju". Fotografka wykonywała zdjęcia, chodząc wokół krzesła, na którym siedziała królowa.