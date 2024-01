Trzech kierowców rozbiło się w tym samym miejscu. Polak zginął w płomieniach

Dla Enzo, stojącego w ponurym mroku garażu, był to ogromny cios. Brutalność ukochanego sportu dotarła do niego z całą bezwzględnością i poruszyła nim do głębi. Dwaj jego dawni towarzysze boju leżeli w błotnistym rowie jak marionetki z przeciętymi sznurkami. Wiele razy przygotowywał się na podobne sytuacje. Wiedział, że samochody wyścigowe są kruche i łatwo wyrzucają kierowców z fotela, zupełnie jak brykające konie. Rozumiał i akceptował ryzyko. Ale utrata zarazem Campariego i Borzacchiniego niemal go złamała. Zmusiła do oddzielenia okrutnego, bezlitosnego biznesu wyścigowego od przyjaznej strony sportów motorowych, którą stanowiły rozmowy w barach, targowanie się o cenę Alfy z bogatym klientem czy codzienna praca w warsztacie.