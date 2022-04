Trwa rusyfikacja podbitej części Ukrainy. Ciężko uwierzyć, co robią w Chersoniu i okolicach

Radny Jurij Sobołewski na Facebooku napisał: - Orki [czyli Rosjanie - red.] w obwodzie chersońskim kontynuują swój eksperyment z podróżowaniem do przeszłości. Czerwone flagi, pomniki z czasów sowieckich. Spektakl pt. "powrót do ZSRR" będzie się ciągnął do czasu oswobodzenia obwodu przez Siły Zbrojne Ukrainy. Okupant chce wykorzystać sentyment ludności do ZSRR, ale to się nie uda. Rosjanie żyją przeszłością, ale Ukraińcy mają przed sobą przyszłość.