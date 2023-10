Trauma zostawia trwały ślad. "Czasem babcia czekała z laniem do niedzielnego wieczora, kiedy byłam naga i świeżo wykąpana"

"Co ci się przydarzyło? Rozmowy o traumie, odporności psychicznej i zdrowieniu" Oprah Winfrey i dr. Bruce'a Perry'ego. Poprzez głęboko osobiste rozmowy autorzy badają, jak to, czego doświadczamy we wczesnym dzieciństwie, wpływa na to, jakimi ludźmi się stajemy. Zachęcają nas, byśmy przestali skupiać się na: "Co jest z tobą nie tak?" albo "Dlaczego zachowujesz się w ten sposób", na rzecz pytania: "Co ci się przydarzyło?". Wielu z nas doświadcza nieszczęść, które mają trwały wpływ na nasze zdrowie fizyczne i emocjonalne. To, co przydarza się nam w dzieciństwie, prognozuje ryzyko wystąpienia w dorosłym życiu problemów zdrowotnych, ale też daje naukowy wgląd we wzorce zachowań, które wielu z nas usilnie próbuje zrozumieć.