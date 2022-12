Tragiczne dzieciństwo jednej z polskich poetek. Nie pozwolono jej pójść na pogrzeb matki

Tajemnicza śmierć ojca

Zan zginął w tajemniczych okolicznościach 10 kwietnia 1889 roku. Jego córka Kazimiera nie mogła więc urodzić się trzy lata później. Według listu wysłanego w latach 70. XX wieku do poetki przez jej przyrodnią siostrę Julię Zan, niedługo przed śmiercią: "[…] ojciec nadmieniał kilkakrotnie, że czuje się śledzony, że od paru tygodni jakiś typ snuje się za nim, że go to niepokoi i denerwuje. A że właśnie wybierał się do Grodna, chciał mieć towarzysza w drodze i zaproponował bratu mojej Matki, by z nim jechał, ale Wuj czemuś się nie zgłosił".