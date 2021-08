Tragedia na granicy. "To nie są wyciskające łzy historie, to są żywi ludzie"

Pewien komentator zasugerował reporterowi, by przyjrzał się sprawie z perspektywy polityki międzynarodowej, a nie emocjonalnych historii. "To nie są wyciskające łzy historie, to są żywi ludzie, których pan degraduje - świadomie lub nie - do 'wyciskających łzy historii" - odparł mu stanowczo Mariusz Szczygieł.