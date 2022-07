Czytanie pozwala nie tylko zagospodarować wolny czas. To przede wszystkim szansa na naukę nowych słów, faktów, kolorów czy kształtów. Każda opowieść rozwija wyobraźnię małego czytelnika lub słuchacza. To także sposób na budowanie silnej więzi między dzieckiem a rodzicem. Poznaj top 10 książek dla dzieci, do których warto wracać.