Tochman o Lewym: "trzeba będzie tłumaczyć, że to paskudny kolaborant"

Pisarz na całym świecie spotykał ludzi, którzy z Polską kojarzyli głównie naszego najlepszego współczesnego piłkarza. Tak jak kiedyś konwersację z obcokrajowcami można było zacząć od nazwisk Lato i Bońka, tak teraz ludzie kraj nad Wisła utożsamiają głównie z "Lewym" i to ze zdwojoną mocą, bo i dorobek większy. Oczywiście na naszym rodzimym poletku znajdą się malkontenci, którzy będą podważać wizerunek piłkarza, jako najlepszego sportowca, ale nie o to w tym wszystkich chodzi, który sportowiec sobie radzi bardziej od innych.

Ani nie o to, czy sportowcy pełnią dobrze funkcje reprezentacyjne. Sport sam w sobie działa i jednoczy ponad granicami i nawet jak się nie jest fanem jakiejś dyscypliny, miło usłyszeć, że ktoś z odległego zakątka świata coś o nas wie... a przynajmniej zna jakieś polskie nazwisko i uprzejmie podziękować, jak czynił to do tej pory Wojciech Tochman.