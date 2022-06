To przemilczana historia. Jeszcze do 1939 r. tętniło tam życie

Katarzyna Fedyczkanycz, ostatnia żyjąca Polka w Saniach, spogląda z okładki najnowszej książki Krzysztofa Potaczały – pozuje przy oknie, na twarzy ma delikatny uśmiech. Była ulubienicą każdej polskiej wycieczki. Po tym, jak Sianki zniknęły z mapy Polski i znalazły się najpierw w granicach ZSRR, a dziś Ukrainy, nigdy do Polski nie przyjechała. Słuchała za to polskiego radia, pielęgnowała polski język. Autorowi opowiada, że to ojciec zaszczepił w niej miłość do Polski.