"To jakiś żart!" Oburzenie po nominacji dla Lubeckiej

"Nominowanie wywiadu Beaty Lubeckiej z Margot do Grand Press to jakiś żart. Padły w nim pytania - czy sypia ze swoją partnerką - co ma wpisane w dowodzie - czemu zależy jej tak bardzo na żeńskich końcówkach oraz zwracała się do niej w formie męskiej" - czytamy na Twitterze. "Skandal" piszą inni. Pojawiły się też głosy broniące nominację: "Ależ te wykwity państwa o wywiadzie Beaty Lubeckiej z Margot są słabe. Jedni oburzeni, bo nie kupiła wydmuszki, drudzy, bo w ogóle zaprosiła. Rozumiecie, że ten atak ze wszystkich stron oznacza, że ta nominacja jest wyjątkowo trafiona?"