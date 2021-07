Tłumacz "Wiedźmina" ma powody do złości. Chce pozwać Netflixa

– Kręcąc serial, korzystano z mojej pracy, ale ani słowem o tym nie wspomniano. Owszem, najwyższym kunsztem tłumaczy jest to, by nasza praca dla czytelnika była niewidoczna, ale to już pewna przesada – ironizuje w rozmowie ze Spider's Web David French, który od ponad dwudziestu lat mieszka i pracuje w Polsce.