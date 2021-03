W sieci zawrzało. Poszło o kolor skóry osoby tłumaczącej

Czarnoskóra holenderska aktywistka Janice Deul powiedziała np., że ​​był to "niezrozumiały wybór". Według niej wydawnictwo straciło "okazję”, nie zatrudniając czarnej osoby do tłumaczenia prac Amandy Gorman. I nie był to głos odosobniony. Głośnia i zdecydowana krytyka pod adresem Marieke Lucas Rijneveld przesądziła o decyzji o rezygnacji z podjętego wcześniej ochoczo wyzwania.

Amanda Gorman zyskała rozgłos po zaprezentowaniu własnego wiersza "The Hill We Climb" podczas styczniowej inauguracji Joe Bidena. Jej książki: "The Hill We Climb" i przeznaczona dla dzieci "Change Sings" trafiły na szczyty list przebojów, nim zostały wydane.