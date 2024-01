Tej historii nie uczą w szkołach. O czym naprawdę mówi mit Meduzy?

Zadośćuczynić Meduzie próbował Luciano Garbati w pracy Meduza z głową Perseusza z 2008 roku. Argentyński rzeźbiarz odwrócił w tej pracy role kata i ofiary. Zdjęcie rzeźby wraz z napisem "Bądźcie wdzięczni, że chcemy równości, a nie zemsty" (oryg. Be grateful we only want equality and not payback) stało się wiralem w mediach społecznościowych w czerwcu 2018 roku. Meduza została personifikacją ruchu #MeToo. Nie bez przyczyny jej ponaddwumetrowa brązowa replika stanęła w Collect Pond Park przed nowojorskim sądem na Dolnym Manhattanie w 2020 roku, w czasie procesu Weinsteina, który w tym sądzie został skazany na dwadzieścia trzy lata więzienia.