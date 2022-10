Potworzyce

W świecie mitów greckich pełno jest potwornych, fantastycznych stworzeń rozmaitej wielkości, o różnych rodowodach, wyglądzie i charakterze. Jedno niewątpliwie je łączy – wszystkie są złe do szpiku kości, a sensem ich życia jest krzywdzenie, zaszczuwanie i surowe karanie ludzi śmiertelnych, a nawet istot niemal boskiego pochodzenia. Zarówno tych winnych złamania świętych boskich praw, jak i osób całkowicie niewinnych i przypadkowych. Wielu mędrców starało się do tego jakże zasobnego Świata Potworów wprowadzić choć trochę porządku i podzielić te istoty na jakieś kategorie, co okazało się nie takie proste. Przede wszystkim stało się jasne, że wśród Potworów, podobnie jak na Olimpie, w Hadesie i na Ziemi, zarówno liczebnie, jak i co do "ważności" zajmowanych pozycji, dominują mężczyźni. Po prostu mężczyzn – Potworów było znacznie więcej. Nie rozpaczajmy jednak z tego powodu i skupmy się na kobietach, bohaterkach tego leksykonu.