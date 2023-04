Te państwa poza Rosją nie istnieją. Mieszkańcy zostali całkowicie zrusyfikowani. Jak wygląda ich codzienne życie?

Było tak dlatego, że ci ludzie nigdy wcześniej nie mieli okazji być na meczu, nie wiedzieli, jak się zachować. Ale wraz z kolejnymi meczami mistrzostw uczyli się i wychodziło im to coraz lepiej. A po finale, w którym Abchazja pokonała Pendżab, na ulicy odbywała się wielka feta. To był wyraźny dowód na to, jak bardzo ci ludzie potrzebują czegoś, co ich łączy. Łączy między sobą, ale łączy też z resztą świata.