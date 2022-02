Takiej edukacji seksualnej jeszcze nie było. "Minister powinien brać przykład"

Plemniki tańczące z komórką jajową

Czego mogą się z niej dowiedzieć młodzi ludzie, którzy wybiorą się do szczecińskiego teatru? Najlepiej pokazuje to już jedna z pierwszych scen, opisująca kobiecy cykl menstruacyjny. Jest w niej sporo profesjonalnie podanych faktów na temat łuszczenia się błony śluzowej macicy, ale jest też zawrotna choreografia autorstwa Katarzyny Sikory, która zamienia aktorów i aktorki w tańczące komórki jajowe, plemniki, endometria. To jednocześnie przezabawne, ładne i nad wyraz edukacyjne - zdecydowanie łatwiej będzie zapamietać ten proces, kluczowy przecież w kwestii zapłodnienia i naturalnej antykoncepcji, z tej kolorowej, pełnej energii sceny, niż z podręcznika biologii.