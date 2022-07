Tak wymierała nasza planeta. Niewiele trzeba, by Ziemia przestała istnieć

– Moim zdaniem znajdujemy się w miejscu, w którym w zasadzie – w zależności od tego, co się stanie w ciągu następnych stu lat – prawdopodobne jest to, że cywilizacja i potencjalnie całe życie na Ziemi ulegną samozagładzie, [lub] jeśli tak się nie stanie, myślę, że jest prawdopodobne, iż uda nam się dotrzeć na planety pobliskie, a później odległe, i w pewnym sensie rozproszyć się po Galaktyce – powiedział. – Jeśli więc porównać te dwie perspektywy, wygląda to tak: jedna przyszłość nie zawiera żadnych interesujących świadomych procesów – choć zależy, jak potraktujemy zwierzęta i przedmioty – a w drugiej przyszłości wykładniczo rozrastają się rezerwy ciekawych świadomych doświadczeń. To wielka sprawa. Gdybyśmy byli tylko jednym spośród wielu gatunków w całej Galaktyce, moglibyśmy powiedzieć: "Trudno, jeśli się tak załatwimy, należało nam się. Mamy to, na co zasłużyliśmy". Ale jeśli w Galaktyce jesteśmy jedynymi – albo jednymi z nielicznych – niweczymy imponującą przyszłość. Tylko dlatego, że głupio się zachowujemy.