Tajna inwazja – recenzja komiksu wyd. Egmont

"Tajna inwazja" to jedno z wielu osiągnięć Briana Michaela Bendisa. Czołowy scenarzysta Marvela ("Tajne wojny", "Era Ultrona", "House of M", architekt Ultimate Marvel Universe) napisał serię o Skrullach w 2008 r., choć cały cykl rozkłada się na blisko sto zeszytów z lat (2004-2008). Zbiorcze wydanie Egmontu zawiera osiem zeszytów, które trzymają w napięciu i dostarczają rozrywki w klasycznym wydaniu – z masą herosów ścierających się w spektakularnych pojedynkach. Za warstwę graficzną odpowiada Leinil Francis Yu ("Avengers", "Kapitan Ameryka", "Świt X: X-Men") i choć nie jestem fanem jego kreski, to do takiej historii pasuje jak ulał.