Sznuk miał wylecieć z "1 z 10". Następca nagrał jeden odcinek

Wiosną 2021 r. fanów teleturnieju zmroziła zaskakująca wypowiedź prowadzącego w czasie finału kolejnej serii. Na zakończenie ostatniego premierowego odcinka Sznuk popatrzył wprost do kamery i powiedział spokojnie: "Widzom dziękujemy za obecność. I to koniec". W mediach zawrzało. Okazało się, że pomiędzy producentem Euromedia TV a władzami Telewizji Polskiej toczy się poważny spór. Sznuk o tym wiedział, więc nie mógł zakończyć odcinka, zapraszając na kolejną serię, bo nikt nie miał pewności, czy nagrania zostaną wznowione. Niepewność co do rezultatu zakulisowych negocjacji trwała kilka tygodni. Dopiero 11 czerwca na facebookowej stronie teleturnieju pojawiło się oświadczenie: "Szanowni Państwo, informujemy, że ekipa teleturnieju wraca na plan 'Jednego z dziesięciu'! Teraz jeszcze zapraszamy na powtórki, ale już po wakacjach wrócimy do Was z premierowymi odcinkami. Do zobaczenia w studiu lub przed telewizorem".