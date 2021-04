W tym roku Booker bez Polaków. Na zwycięzcę czeka spora suma

Mający polskie korzenie pisarz Andrzej Tichý, choć był na długiej liście, na krótkiej już się nie znalazł. W szóstce nominowanych znaleźli się za to: David Diop („At Night All Blood is Black” przełożona przez Annę Moschovakis), Mariana Enriquez („The Danger of Smoking in Bed” w tłumaczeniu Megan MdDowell), Benjamin Labatut („When We Cease to Understand the World”, tłum. Adrian Nathan West), Maria Stiepanowa („Pamięci pamięci” na angielski przełożona przez Saszę Dugdale) i Eric Vuillard („The War of the Poor”, którą z francuskiego przełożył Mark Polizzotti).