Afera po Eurowizji. Szczygieł trafił w najczulszy punkt

"Dochodzę do wniosku, że narcyzm i egotyzm patriotyczny to cecha wielu z nas. Czytam i oczom nie wierzę: oto Polsce stała się wielka krzywda. Jeśli tak łatwo uznajemy się za skrzywdzonych, to wróżę PiS-owi jeszcze dwadzieścia lat rządów" - skwitował Szczygieł.