Szczygieł był w "strefie wolnej od ideologii Kurskiego". Uwagę przykuł ten detal

Jak przypomniał Szczygieł, w sprawie oficjalnych znaczków Solidarności milicja powoływała się na stosowny paragraf. Żeby go ominąć, każdy, kto nie godził się na stan wojenny, nosił przypięty do ubrania symboliczny opornik. "Jeśli wąsy opornika były dłuższe, to dawało się go koleżance i ona nosiła go na palcu jak pierścionek" - wspominał reportażysta.