Szczepan Twardoch szydzi z ustaleń rządu. "Można też ogłosić nakaz chodzenia tyłem"

- Przyznam, że czekałem wczoraj niecierpliwie na konferencję premiera. Liczyłem, że dowiem się kiedy otworzą księgarnie i będzie warto wydać powieść albo kiedy będzie można pójść do knajpy. Jakakolwiek data, odległa czy bliska, pozwalałaby poczynić plany. Nie dowiedzieliśmy się oczywiście niczego. Premier uroczyście zdjął absurdalne ograniczenia, wprowadzone wcześniej tylko po to, żeby było co zdejmować - zaczął swój wpis pisarz.