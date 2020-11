Szczepan Twardoch ostro o spocie swojej książki. "Żenująco głupi i pięć razy za długi"

Instytut Książki być może miał dobry zamiar, ale spot będący częścią kampanii "New Books from Poland 2020" nie wygląda na materiał, który może zachęcić potencjalnych wydawców do zakupienia praw do którejś z pokazanych w nim książek. Wśród nich znalazły się m.in. takie pozycje jak "Ziemowla" Dominiki Słowik, "Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach" Bronisława Wildsteina, a także "Pokora" Szczepana Twardocha . Co ciekawe, Twardoch nawet nie wiedział o tym, że również jego dzieło znalazło się w takim gronie.

W dalej części wpisu zaapelował do twórców spotu, który określił "kasztanem", by w przyszłości zaniechali odwoływania się do jego powieści. "Skoro musicie zajmować się czymś, o czym nie macie pojęcia, to zajmujcie się książkami Wildsteina, on nie ma pojęcia o pisaniu, wy ani o promocji literatury, ani o produkcji video (licencja na drona to nie wszystko), to akurat pasuje" – kontynuuje.