Szczepan Twardoch o wyroku i uzasadnieniu TK ws. aborcji. Krytykuje obie strony

W najbliższych dniach należy się spodziewać kolejnej serii protestów w Polsce. Powodem jest publikacja uzasadnienia do październikowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, który wpisano już do Dziennika Ustaw. Sprawa oburza miliony osób w Polsce.

Pisarz stwierdził też, że zwolennikom pro-life tak naprawdę chodzi tylko "symboliczne zwycięstwo w wojnie idei, o dominację ideologicznego konstruktu nad najintymniejszą sferą kobiecego ciała" . Uważa, że najbardziej należy współczuć najbiedniejszym kobietom. Ze względów finansowych nie będą miały możliwości dokonania aborcji za granicą, więc łatwiej zmusi się je do rodzenia ciężko upośledzonych dzieci.

Twardoch uderzył także w Kaję Godek, która w ostatnich miesiącach stała się najbardziej rozpoznawalną osobą ruchu pro-life. Jego zdaniem za kilka lat kwestia prawa aborcji "przynajmniej zacznie zbliżać się do europejskiej normy".

"Dla Lempart każdy, kto nazywa ten 'wyrok' 'wyrokiem' kłamie i jest pisowskim kolaborantem. I mówi Lempart tym kodziarskim, zużytym slangiem, mówi wyłącznie o tym, powtarza to do znudzenia, wyrok, praworządność, wzywa do buntu wszystkich prokuratorów i lekarzy, policja oczywiście już nie jest policją, każdy, kto współpracuje z 'pisowskim reżimem' w jakimkolwiek wymiarze jest kolaborantem i zostanie rozliczony" - napisał.