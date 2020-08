Szczepan Twardoch wbija szpilę Ziobrze. Pogratulował mu sukcesu

Twardoch nie pierwszy raz prezentuje swoje poparcie dla osób LGBT, ale nigdy wcześniej nie chodził na uliczne demonstracje. Piątkowe wydarzenia w Warszawie (aresztowanie Margot i przepychanki z policją) skłoniły go do zmiany nastawienia. Podejście zmienił też Łukasz Orbitowski, który pojawił się z nim na krakowskiej manifestacji.

Twardoch i Orbitowski wrzucili na swoje profile w mediach społecznościowych zdjęcie z posłanką Lewicy Darią Gosek-Popiołek. "Po manifestacji, ale jeszcze przed piwem" – napisał Orbitowski. Z kolei Twardoch wykorzystał niecodzienną fotkę do ironicznego pogratulowania Zbigniewowi Ziobrze sukcesu.

"Proszę już nie mówić, że pan Ziobro ma zero sukcesów. Oto na tym zdjęciu, na spontanicznej, krakowskiej manifestacji przeciwko systemowej homofobii najlepszą polską panią posłankę Darię Gosek-Popiołek flankuje dwóch chłopów, którzy nigdy nie chodzą na żadne manifestacje, bo mają ku temu swoje powody, tak ich życie nauczyło. A teraz poszli. Jak to nie jest sukces to już nie wiem" – napisał Szczepan Twardoch.