Szaranowicz myślał, że to wiek i zmęczenie. Wtedy lekarze postawili diagnozę

Czułem wielką odpowiedzialność za ludzi. Momenty, kiedy chciano rozwiązać redakcję lub zlikwidować kanał TVP SPORT, w wyniku czego mogło zostać bez pracy 100–150 osób, były dla mnie niezwykle ciężkie. Kiedy stajesz się szefem, starasz się kreować ludzi oraz uczyć ich pewnych wartości. I po prostu się do nich przywiązujesz. Interesuje cię ich los. Jak odchodziłem, to moi młodsi koledzy mówili, że są spokojni o to, co stanie się z redakcją, dlatego że mają pewien odziedziczony system wartości – wiedzą, co w życiu się liczy, co można robić, a czego się nie powinno. To było dla mnie ważne. Ale trzeba przyznać, że lata szefowania były trudne.