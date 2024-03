Sylwia Chutnik jest wściekła na polityków Trzeciej Drogi. "Są mizoginami"

"Gnojówką ich nie zarzucimy. Jeszcze"

- W Polsce notorycznie idziemy do ściany. [...] Po raz kolejny aborcja i prawa reprodukcyjne idą na "wieczne nigdy" pod hasłem: "To jeszcze nie jest czas miłe panie". [...] Uważam, że to jest skandal, bo dzięki Strajkowi Kobiet i kobietom PiS odszedł od władzy. Wykazały to sondaże. One też pokazują, że społeczeństwo jest gotowe, czeka i przebiera nogami, aż przepisy się zmienią - stwierdziła Chutnik w Onecie.