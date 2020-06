"Superman. Rok pierwszy" – recenzja komiksu o nowych początkach Clarka Kenta

Na pewno nie jest to album, obok którego można przejść obojętnym. Powiększony format, niekonwencjonalna okładka i dwa nazwiska: Frank Miller, John Romita Jr . przyciągają uwagę jak magnes. Formalnie to kolejny komiks typu origin story, który opowiada na nowo doskonale znaną historię początków tytułowego bohatera. Od ucieczki z planety Krypton, przez życie w rodzinie Kentów, aż po pierwsze przygody w Metropolis.

Miller połączył poetyckość i patos z prostą rozrywką pod znakiem niesamowitych przygód. Mamy więc ciekawy portret dorastającego Clarka, obraz jego codziennych zmagań i wyzwań, z którymi żaden inny nastolatek nie musi się mierzyć. Scenarzysta nie ogranicza się jednak wyłącznie do nietuzinkowej opowieści o dojrzewaniu i odkrywaniu (dosłownie) nowego świata. Nie uprzedzając faktów, Miller odważnie sobie poczyna z mitem o Clarku Kencie, który formalnie nie stał się jeszcze Supermanem. Wysyła go do wojska, a nawet do mitycznej krainy, gdzie historia przybiera nieoczekiwany obrót.