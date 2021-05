Star Wars Ścieżka przeznaczenia i Darth Vader Mroczne serce Sithów – recenzja komiksów wyd. Egmont

Dwa pierwsze komiksy z nowej serii są wydawane w takim samym formacie i okładce (miękka ze skrzydełkami) jak "Star Wars Legendy". To spora zmiana w stosunku do wcześniejszego dwumiesięcznika, w którym Egmont prezentował odcinki różnych serii Marvela i wydawał to w budżetowej wersji (miękka, "zeszytowa" okładka za 19,99 zł). Czy nowa – lepsza, ale droższa - formuła bardziej przypadnie do gustu polskim czytelnikom? Czas pokaże.