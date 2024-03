"Star Wars. Darth Maul. Syn Dathomiry" - recenzja komiksu wyd. Egmont

Jeśli jesteś niedzielnym fanem "Gwiezdnych wojen" i pamiętasz koniec Dartha Maula przeciętego na pół przez Obi-Wana Kenobiego, to masz sporo do nadrobienia. Od czasu premiery filmu z 1999 r. (to już ćwierć wieku!) tajemniczy uczeń Dartha Sidiousa nie tylko "ożył", ale stał się kluczową postacią całego uniwersum. Głównie za sprawą animowanego serialu "Wojny klonów", ale także "Star Wars: Rebelianci" czy licznych zeszytów komiksowych.