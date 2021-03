"Stanisław Lem poleca". Każdy będzie mógł sprawdzić

We wrześniu przypada 100. rocznica urodzin Stanisława Lema. Jeszcze w ubiegłym roku Sejm przyjął ustawę ogłaszającą cały rok 2021 Rokiem Stanisława Lema. Pod koniec lutego poznaliśmy hasło "I’ve seen the future” ("Widziałem przyszłość”), promujące setną rocznicę urodzin najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki oraz krakowskie i międzynarodowe punkty programu.