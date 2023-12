Smutne święta Harry'ego i Meghan. Dostali kosza od rodziny królewskiej

14 listopada Harry zadzwonił do Karola, żeby złożyć mu życzenia z okazji 75. urodzin. "Telegraph" informował, że rozmowa była niezwykle ciepła i padło w niej ogólne nawiązanie do świąt. Jednocześnie prasa brytyjska zaczęła cytować anonimowo przyjaciół księcia, którzy zapewniali, że Sussexowie chętnie przyjęliby zaproszenie do spędzenia Bożego Narodzenia w królewskiej rezydencji w Sandringham.