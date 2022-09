Śmierć za brak hidżabu. Dlaczego ajatollahowie znów biją kobiety

Kobiety albo palą hidżaby albo obcinają sobie piękne kruczoczarne włosy na znak desperackiego protestu. To bardzo wymowne gesty buntu. One rzucają reżimowi rękawice i pokazują, że się nie boją. To działa na reżim jak płachta na byka. Dochodzi do eskalacji protestów, mężczyźni też wychodzą na ulice. Widzą, że skoro dziewczyna umarła za niedbale założoną chustę, to oni nie mają już nic do stracenia