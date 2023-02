"Sixtine – 1. Złoto Azteków": Pirackie przygody w wielkim mieście [RECENZJA]

Kilkuletnią Sixtine poznajemy na plaży, gdzie jej matka rozsypuje do morza prochy zmarłego męża. Dziewczynka zachowuje się tak, jakby nie było do końca świadoma charakteru tego wydarzenia (chociaż wie, że tata nie żyje), ale i tak znacznie bardziej zaskakujące są nietypowe znajomości, które tam zawiera. Otóż jej towarzyszami zabawy zostają trzy pirackie duchy, które w dodatku główna bohaterka zabiera ze sobą do domu! W ciągu kolejnych dziewięciu lat spędzają wspólnie wiele chwil, co niewątpliwie wpływa też na jej wyobraźnię i charakter.