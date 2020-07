Drugi sezon "Wiedźmina" będzie różnił się od książek. Showrunnerka zdradziła szczegóły

Henry Cavill: "Wiedźmin to dla mnie rola marzeń"

Hissrich zdradziła, co ciekawi ją w tym etapie relacji Geralta i Ciri: - To część zabawy, wziąć te postacie, które co prawda niezbyt chętnie, ale akceptują fakt, że są sobie przeznaczone, by móc kontynuować podróż i zobaczyć, co się wydarzy. Jak by to było, gdyby dwóch obcych sobie ludzi w końcu się spotkało i wiedziało, że przez cały czas do siebie dążyli. Ale kiedy w końcu się spotykają, myślą: "Ja cię tak naprawdę nie znam. Jesteś mi obcy".