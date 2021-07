Sensacje o śmierci Marilyn Monroe. Policjant bał się napisać wcześniej

Rothmiller twierdzi, że 3 sierpnia 1962 roku, czyli dzień przed śmiercią, Marilyn napisała: "Peter [Lawford] powiedział, że Robert [Kennedy] przyjedzie jutro. Nie wiem, czy to zrobi". Jego zdaniem z pamiętnika jasno wynikało, że aktorka wierzyła, iż prokurator generalny byłby gotów zostawić dla niej żonę i dzieci. "Bobby jest delikatny" – pisała. "On mnie słucha. Jest milszy niż John... Bobby mówi, że mnie kocha i chce się ze mną ożenić. Kocham go. John nie dzwonił. Dzwonił Bobby".