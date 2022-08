Seks, narkotyki, śmierć i rock and roll. Brudna prawda o The Rolling Stones

"To był koszmar" - wspominał po latach aferę, jaka wybuchła, gdy media nagłośniły jego romans z nastolatką. Wyman nie miał sobie nic do zarzucenia i twierdził, że opiekował się nią. Chciał, żeby skończyła szkołę i zarzekał się, że to nie przez niego zaczęła brać alkohol i narkotyki. Mandy Smith została jego żoną w 1989 r., gdy miała 18 lat, a on 52. Do pierwszych kontaktów seksualnych dochodziło jednak już cztery lata wcześniej.