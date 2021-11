Sally Rooney zbojkotowała Izrael. Lokalni księgarze szybko się odpłacili

Sally Rooney zdobyła sławę i uznanie powieściami "Normalni ludzie" i "Rozmowy z przyjaciółmi" (w Polsce wydane przez W.A.B.). Obie książki zostały przetłumaczone na wiele języków, w tym hebrajski. Niedawno ukazała się nowa powieść pt. "Beautiful World, Where Are You", która z woli autorki nie ukaże się w najbliższym czasie w Izraelu.