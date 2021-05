Zwłoki pod posadzką altany. Jest akt oskarżenia

Zdaniem prokuratury zabójcy usiłowali go otruć, podając mu nasiona cisu i tabletki przeciwbólowe, a gdy to nie zadziałało - mieszankę alkoholu ze środkami psychotropowymi i lekami nasercowymi. Skrępowali ofiarę, założyli na głowę foliowy worek i zostawili na pewną śmierć. Po trzech dniach wrócili, by ukryć ciało pod podłogą altanki działkowej należącej do pisarza, gdzie znaleźli je policjanci.