Są tego pewni: za próbą otrucia pisarza Bykowa stoją oficerowie FSB

Dmitrij Bykow zachorował podczas podróży z Nowosybirska 17 kwietnia 2019 roku. Jeszcze tego samego dnia pisarz trafił do szpitala w Ufie. Miał podobne objawy, co rok później Nawalny, u którego wykryto ślady nowiczoka (nielegalnego silnego środka paralityczno-drgawkowego). Lekarze nie byli w stanie postawić Bykowowi jednoznacznej diagnozy. Pisarz został ewakuowany samolotem medycznym do Moskwy. Przeżył.