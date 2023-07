Maria Mandl. Upiorna nadzorczyni z Auschwitz-Birkenau pomogła zamordować setki tysięcy ofiar

"Kopnęła w brzuch i wyrzuciła do grupy przeznaczonej na zagazowanie"

Z relacji wielu osadzonych wiadomo, że w Auschwitz-Birkenau Maria Mandl "razem z lekarzem obozowym decydowała o tym, które osoby należy wysłać do komór gazowych". Jak mówiła Maria Żumańska "oporne osoby, które nie chciały dobrowolnie wejść do auta, które odwoziło te osoby do krematorium" nadzorczyni katowała, by wymusić posłuszeństwo.