Mathieu de Brisacier – bękart Jana III Sobieskiego?

Kolejne wiadomości o przebiegłym Francuzie pochodzą z 1684 r., kiedy to miał wykraść z kancelarii króla Polski blankiety na dużą sumę, po czym udawać na europejskich dworach posła polskiego monarchy. Był to jeden z ostatnich przekrętów byłego sekretarza królowej Marii Teresy, ponieważ już pod koniec roku 1686 zakończył on swój burzliwy żywot. Chociaż François-Timoléon de Choisy twierdził, że Mathieu de Brisacier zmarł w Moskwie, gdy planował wyprawę do Indii, z listu jego kuzyna Jacques’a Charles’a de Brisaciera z 23 grudnia 1686 roku wynika, że Francuz odszedł pod koniec 1686 r. we Florencji.