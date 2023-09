Majątek Putina. Przepych to mało powiedziane

Niemoralne bogactwo

Rzecznik prasowy Putina Dmitrij Pieskow zapewnia, że jego szef korzysta tylko z należących do państwa rezydencji, samolotów czy jachtów i nic zdrożnego w tym nie ma. Niemcow w rozmowie z "Wyborczą" zwrócił jednak uwagę na to, że budowanie coraz to nowych luksusowych rezydencji dla przywódcy kraju, którego co piąty mieszkaniec znajduje się poza oficjalną granicą ubóstwa, za moralne uznać nie można.