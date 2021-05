Tomasz Rożek dostaje groźby. Przerażające, co piszą mu ludzie

- Miał być pozytywny wpis, a czytam, że pizza się skończyła i pewnie dlatego nie chce mi się już chodzić do szpitala. Pewnie za kilka dni nikt nie będzie pamiętał o moim wpisie, ale boli mnie, co ludzie wypisują. Tym bardziej, że widzę, jak ciężko od rana do nocy pracują pielęgniarki. One też mierzą się z hejtem. Jedną wyrzucili ze sklepu, bo ludzie krzyczeli, że wnosi ze sobą zarazę. Innej pomazano samochód. To obrzydliwe. A ktoś sugeruje w komentarzach, że nic nie robią, piją kawkę i zarabiają wielkie pieniądze. Byłem, widziałem i wiem, jak to wygląda z tamtej strony.