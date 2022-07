Rosyjski pisarz kompletnie odleciał. Zachwyca go "horror i piękno" wojny w Ukrainie

Prochanow to rosyjski ultranacjonalista, który w czasach ZSRR miał opinię zagorzałego komunisty, ale do partii nigdy się nie zapisał. W swoich publikacjach wielokrotnie krytykował Pierestrojkę i pośrednio nawoływał do zbrojnego przewrotu. Po dojściu Putina do władzy nie zawsze był jego klakierem. W 2002 r. zarzucał mu np. "nieskuteczność" w sprawie ataku na moskiewski teatr na Dubrowce, gdzie zginęły 173 osoby – w tym 133 zakładników.