Rosyjska propaganda o obrońcach Azowstalu: "Tych, których nie rozstrzelamy, wysłać do obozów pracy"

Pogorzelski powiedział też WP skąd u Rosjan pomysł, by jeńcy wojenni odbudowywali miasta Donbasu: - To kalka z II wojny światowej. Wtedy też hitlerowców kierowano do odbudowy radzieckich miast i przemysłu. Wtedy byli to naziści z Niemiec, teraz naziści z Ukrainy - to jest sposób myślenia Rosjan.