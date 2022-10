Rosja nie jest państwem, lecz syndykatem przestępczym - ocenia historyk

Za czasów Putina rozpoczął się kolejny etap tego procederu: skryte ingerowanie w gospodarkę i politykę obcych państw, często skuteczne, z wykorzystaniem pożytecznych miejscowych polityków – było tak z okolicznościami dojścia do fotela prezydenckiego, przebiegiem rządów i wreszcie realiami rozpaczliwych prób powrotu do władzy w przypadku USA i rządów Donalda Trumpa. Było to niezgodne z tradycjami demokratycznymi Stanów Zjednoczonych, ale znakomicie pasowało do metod pod każdym względem innego kraju… No i szantaż energetyczny wykorzystujący naiwność państw Zachodu. Tu na szczęście dla nas jednak Putin poczuł się zbyt pewny siebie i ruszył za wcześnie.