Więźniowie dostali zadanie. Zajęło im dokładnie 7735 minut

Fundacja "Zmiana" zaprosiła więźniów do wspólnego przepisania powieści Wojciecha Chmielarza. Tak powstał wyjątkowy rękopis "Wilkołaka". "To prawdziwy biały kruk. Przepisanie książki zajęło 7735 minut. To ponad 128 godzin skupienia i pracy nad sobą" - zauważają autorzy projektu, który od kilku lat realizowany jest w polskich więzieniach.