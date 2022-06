- Terroryści z sześćdziesięciu krajów przyjechali do Czeczenii nie po to, żeby pomóc temu krajowi odzyskać niepodległość, ale żeby uczynić z niego platformę do zniszczenia Rosji. Ale dzięki woli i determinacji Putina ich plan się nie powiódł. Prospekt ten zostaje nazwany imieniem Władimira Putina, ponieważ jest on zbawcą czeczeńskiego narodu. On ocalił nas przed ludobójstwem.